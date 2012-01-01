Экономист Сафонов объяснил, в чем сложности индексации пенсий по потребкорзине

В Госдуме предложили увеличивать пенсии, основываясь на стоимости потребительской корзины. Насколько целесообразна такая мера и получится ли реализовать ее на практике, разбиралась Москва 24.

"Не чувствуют" индексации?

Изменить систему расчета пенсий в России предложил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, размер выплат нужно определять не на основе инфляции, а с учетом реальных затрат пожилых граждан на потребительскую корзину.

Нынешняя прибавка устанавливается в пределах ежемесячной погрешности расходов и не превышает 300 рублей. Люди просто "не чувствуют эту сумму", указал парламентарий.

"Ведь речь не идет о россиянине с ипотекой, айфоном и семейными поездками – речь идет о пожилом человеке, у которого бюджет состоит из лекарств, коммунальных платежей и простых продуктов. И если стоимость сахара, хлеба, проезда и препаратов от давления за год выросла на 22%, а пенсию подняли на 9% – то это не рост, а снижение", – считает депутат.





Сергей Гаврилов депутат Госдумы Лучше делать расчет открытым: вот набор товаров, вот их цена в январе и в декабре, вот рост – и вот прибавка. И конечно, нельзя ограничиваться только страховой пенсией. Сегодня почти каждый пятый пенсионер в России получает социальную пенсию, которая ниже. Но и эти выплаты должны подлежать понятной и своевременной корректировке.

Однако для воплощения идеи потребуется пересмотреть механизм формирования потребительской корзины. По словам Гаврилова, на данный момент периодичность ее обновления, сам набор товаров и логика их включения туда неясны.

"И как итог – в корзине могут оставаться устаревшие позиции или, наоборот, отсутствовать очевидные траты, которые давно стали частью базовой повседневности, вроде мобильной связи или современных лекарств. Такая корзина дает искаженную картину нужд, а значит, и индекс на ее основе тоже может быть недостоверным", – сказал депутат.

"Дробный" подход

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сочла идею индексировать пенсии по уровню потребительской корзины неуместной. К тому же государство и так ведет большую работу для повышения выплат пожилым, пояснила она в беседе с "Аргументами и фактами".





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сегодня мы максимально стараемся приблизить размер пенсии наших пожилых граждан к тому уровню, чтобы реальные доходы превышали не только прожиточный минимум пенсионера, но и уровень инфляции.

По словам депутата, из 42,8 миллиона пенсионеров "ни один не получает пенсию ниже прожиточного минимума". В то же время необходимо развивать экономику, чтобы выплаты стремились за ростом средних зарплат, добавила Бессараб.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, в свою очередь, пояснил Москве 24, что учитывать стоимость потребительской корзины для индексации пенсий возможно. Однако для воплощения этого подхода, прежде всего, нужно разделить траты граждан в зависимости от социальной группы.

"Потребительская корзина состоит из пяти разделов: продовольственные товары, одежда, бытовые приборы и принадлежности, лекарства, услуги. И нужно сделать ее адекватной структуре потребления граждан, на которых она рассчитана. То есть для пенсионеров она должна быть своя", – пояснил экономист.

Плюс придется поменять систему индексаций, добавил Сафонов. По его словам, нынешняя проблема повышения выплат в том, что это происходит в компенсирующем порядке.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Индексацией пенсии в январе 2025 года возмещаются потери от инфляции в 2024-м. Но сама инфляция после января не останавливается и продолжается в феврале, марте и так далее. Тем самым реальное содержание выплат теряется: не учитывается то, что рост цен остается, и люди получают меньше.

По мнению эксперта, гораздо эффективнее было бы повышать пенсии дробно. В частности, при инфляции в 4% это можно делать раз в год, от 4 до 7% – дважды, а выше 7% – трижды или четырежды.

