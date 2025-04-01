Депутат Гаврилов предложил привязать индексацию пенсий к потребительской корзине

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Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил в интервью ТАСС, что индексация пенсий должна быть не только регулярной, но и адекватной.

Парламентарий предложил рассчитывать индексацию не на основе процента инфляции, а с учетом реальных затрат пожилых людей, в частности, привязав ее к потребительской корзине пенсионеров.

"В последние годы индексация пенсий превратилась в ежегодный ритуал, который едва заметен для большинства пожилых людей. Попробуйте спросить у случайного пенсионера, заметил ли он прибавку. Пенсионная система как будто живет своей жизнью, где все подсчитано до копейки, но это не отражает реальные потребности людей", – высказался Гаврилов.

Он отметил, что для того, чтобы индексация была эффективной, она должна не только происходить регулярно, но и учитывать реальные расходы пенсионеров. По его мнению, необходимо также пересмотреть методику формирования потребительской корзины, сделав ее состав максимально приближенным к реальным и повседневным расходам конкретной категории граждан.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что конечная сумма выплаты после индексации будет зависеть от размера пенсий в каждом регионе. При этом пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума на пенсионера: 15 250 рублей на федеральном уровне, и 17 897 рублей – в столице.

Кроме того, Владимир Путин подписал закон о праве Фонда пенсионного и социального страхования России устанавливать и выплачивать региональные доплаты к пенсии. Закон вступит в силу 1 января 2026 года.