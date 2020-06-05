Путин поручил бескомпромиссно оценить ущерб от ЧС в Норильске

15:01
Фото: ТАСС/Денис Кожевников
Владимир Путин поручил бескомпромиссно и объективно оценить ущерб от происшествия в Норильске, передает РИА Новости.
По его словам, под контролем специалистов Росприроднадзора необходимо выполнить все компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнообразия и окружающей среды.
Президент также попросил Росприроднадзор скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей стране и при необходимости организовать проверки в том числе с привлечением МЧС и правоохранителей.
До конца весенней сессии правительство должно будет внести изменения в природоохранное законодательство во избежание повторения подобных ситуаций.
Авария произошла 29 мая на базе ТЭЦ-3 в Норильске. Из-за прорыва емкости в почву и близлежащие водоемы вылилось порядка 21 тысячи кубометров топлива. Разлив локализован. Площадь разлива, как выяснили эксперты, – 180 тысяч квадратных метров.
В Норильске ввели режим ЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность", "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина арестовали.
Первый вице-президент – операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко предположил, что причиной случившегося могла стать потеря прочности грунта. Сам резервуар для хранения нефтепродуктов находился в исправном состоянии, добавил он.
Экологи оценили ущерб от разлива топлива в Норильске в 6 млрд рублей
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