Путин поручил бескомпромиссно оценить ущерб от ЧС в Норильске

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Владимир Путин поручил бескомпромиссно и объективно оценить ущерб от происшествия в Норильске, передает РИА Новости.

По его словам, под контролем специалистов Росприроднадзора необходимо выполнить все компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнообразия и окружающей среды.

Президент также попросил Росприроднадзор скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей стране и при необходимости организовать проверки в том числе с привлечением МЧС и правоохранителей.

До конца весенней сессии правительство должно будет внести изменения в природоохранное законодательство во избежание повторения подобных ситуаций.

Авария произошла 29 мая на базе ТЭЦ-3 в Норильске. Из-за прорыва емкости в почву и близлежащие водоемы вылилось порядка 21 тысячи кубометров топлива. Разлив локализован. Площадь разлива, как выяснили эксперты, – 180 тысяч квадратных метров.

В Норильске ввели режим ЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность", "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина арестовали.

Первый вице-президент – операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко предположил, что причиной случившегося могла стать потеря прочности грунта. Сам резервуар для хранения нефтепродуктов находился в исправном состоянии, добавил он.