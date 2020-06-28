На фабрике в Норильске произошла утечка неустановленной жидкости

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Утечка неустановленной жидкости произошла в районе "Талнахской обогатительной фабрики" в Норильске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент произошел около 06:30 в воскресенье. На месте ЧП сейчас работает оперативная группа Норильского ПСГ. Специалисты оценивают масштабы загрязнения, существует угроза попадания стоков в реку Хараелах, уточнили в МЧС.

29 мая произошел разлив топлива в реке Амбарной. Инцидент стал результатом разгерметизации резервуара ТЭЦ-3, в который въехал автомобиль. Об аварии в МЧС узнали лишь два дня спустя.

Росприроднадзор оценил ущерб в миллиарды рублей. В связи с этим директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов был арестован до 31 июля. Кроме того, уголовное дело по факту халатности было возбуждено в отношении главы Норильска Рината Ахметчина.

