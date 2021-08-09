Росприроднадзор планирует увеличить экологические штрафы в 10 раз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Росприроднадзор намерен десятикратно увеличить штрафы за причинение вреда окружающей среде. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова, передает ТАСС.
"Мы пойдем на увеличение штрафов. <...> Cчитаю, что для юридических лиц это увеличение должно быть в десятки раз. Это должны быть ощутимые штрафы", – сказала она.
По ее словам, с данным предложением она выступит на осенней сессии в Госдуме. Глава Росприроднадзора считает, что необходимость повышения штрафов обоснована тем, чтобы у компаний не было возможности "откупаться" за причинение вреда экологической обстановке.
Ранее в Роприроднадзоре выступили за изменение методики определения ущерба окружающей среде после промышленных аварий. В ведомстве отмечали, что она будет прозрачной и однозначной для всех, чтобы не повторялись ситуации, как в Норильске, где толкование методики привело к разности позиций.
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