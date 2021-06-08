В России могут увеличить штрафы за ущерб экологии после промышленных аварий

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Росприроднадзор выступил за изменение методики определения ущерба окружающей среде после промышленных аварий, а также за увеличение штрафов за такие нарушения. Об этом рассказала глава службы Светлана Радионова в интервью ТАСС.

"Я не вижу проблем в увеличении штрафов. <...> Они будут, и мы будем на этом настаивать. <...> Я надеюсь, что штрафы будут увеличены, а методика по ущербам будет трансформироваться", – сказала она.

Что касается усовершенствования методики определения ущерба экологии, Радионова подчеркнула, что она будет прозрачной и однозначной для всех, чтобы не повторялись ситуации, как в Норильске, где толкование методики привело к разности позиций.

Помимо этого, с 1 августа текущего года Росприроднадзор начнет публиковать экологические антирейтинги предприятий РФ. Радионова также рассказала о планах ввести механизм дисквалификации руководителей компаний, которые допустили аварию и нанесли ущерб природе.

В мае прошлого года из резервуара на Норильской ТЭЦ вылилась 21 тысяча тонн дизельного топлива. Оно попало в почву и реки. Ущерб природе специалисты Росприроднадзора оценили в 146,2 миллиарда рублей. "Норникель" выплатил сумму в полном объеме.