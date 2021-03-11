"Норникель" выплатил 146 млрд рублей за ущерб природе Красноярского края

"Норникель" расплатился за ущерб природе Красноярского края. В пресс-службе компании сообщили, что выплатили 146 миллиардов рублей в качестве компенсации за аварию на ТЭЦ под Норильском.

В мае прошлого года там разрушился резервуар с дизельным топливом. В почву и соседние реки попало более 20 тысяч тон горючего.

Как пообещала ранее вице-премьер Виктория Абрамченко, деньги "Норникеля" направят на реализацию экологических проектов, в первую очередь в Красноярском крае. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.