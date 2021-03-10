Фото: телеграм канал "Дептранс. Оперативно"

Девять автомобилей столкнулись на МКАД. Об этом говорится в Telegram-аккаунте департамента транспорта.

"На внутренней стороне 73-го километра МКАД, перед поворотом на улицу Свободы, столкнулись девять легковых автомобилей", – говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что в районе ДТП образовался затор длиной четыре километра. Водителей предупредили, что заняты три полосы из пяти.

Ранее на Люсиновской улице произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадали два человека – женщина-пешеход и водитель одного из автомобилей.

