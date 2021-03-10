На Рижской эстакаде столкнулись пять автомобилей

Фото: телеграм канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне ТТК (Рижская эстакада) произошло ДТП с участием пяти автомобилей, включая такси. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. О пострадавших не сообщается.

Движение в сторону Русаковской эстакады затруднено на три километра.

Ранее девять автомобилей столкнулись на МКАД. В Дептрансе подчеркнули, что в районе ДТП образовался затор длиной четыре километра. Водителей предупредили, что заняты три полосы из пяти.

До этого на МКАД произошла еще одна авария с тремя машинами. Движение перекрыли по двум полосам, сообщалось об одном пострадавшем.

