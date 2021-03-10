"Норникель" полностью возместил ущерб после разлива топлива в Норильске

15:18
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
"Норникель" возместил ущерб, который компания нанесла окружающей среде после разлива дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске. Об этом говорится на официальном сайте компании.
В общей сложности компания заплатила 146,2 миллиарда рублей, из которых 145,5 миллиарда поступили в федеральный бюджет и еще около 700 миллионов – в бюджет муниципального образования Норильска.
"Средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил "Норникель". Выплата произведена на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 12 февраля 2021 года", – говорится в сообщении.
В конце мая прошлого года из резервуара хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС.
В Ростехнадзоре рассматривали четыре версии того, почему произошла авария. По мнению экспертов, свою роль могли сыграть недостатки проектирования резервуара, нарушения при монтаже оборудования, климатическое воздействие или нарушение правил безопасности при эксплуатации.
Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин, которого обвинили в халатности из-за произошедшей экологической катастрофы, был приговорен к шести месяцам исправительных работ.
Ущерб от разлива топлива в Норильске составил 2 млрд долларов
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