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Общество

15:25

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Эксперт рассказал, почему удар током для ребенка страшнее, чем для взрослого

"Бегала в носках и резко закричала": родители пострадавшего в ТЦ ребенка – о случившемся
происшествия общество

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как трехлетний ребенок получил электротравму в столичном ТЦ. Девочка наступила на оголенный провод и была госпитализирована. Рассказываем обо всех деталях произошедшего и объясняем, почему удар током более опасен для детей, чем для взрослых.

Ногой на оголенный провод

Фото: Москва 24

Инцидент произошел в ТЦ "Европолис" на проспекте Мира. 8 марта родители с дочерью 2017 года рождения находились в торговом центре. Они рассказали Москве 24, что решили остановиться в зоне фуд-корта, потому что девочка захотела поползать вокруг скамейки.

Она разулась, чтобы не испачкать скамейку, и начала по ней ползать. Поскольку играла музыка, она слезла со скамейки и начала в носках бегать вокруг. В какой-то момент она резко закричала и начала плакать.
Наталья
мама пострадавшей девочки

Сначала родители подумали, что девочка наступила в небольшую лужу. Но потом отец девочки решил сам проверить и прикоснулся к опасному месту руками. Его тоже ударило током.

Девочку на скорой увезли в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает. "Слава богу, обошлось без серьезных последствий", – сообщили ее родители. Они также рассказали, что не намерены получать ни от кого помощь, но виновники должны быть наказаны.

Нам важно, чтобы понесли наказание те, кто содержит ТЦ в таком состоянии и подвергает жизни людей опасности.
родители пострадавшей девочки

В прокуратуре Москвы уже начали проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По мнению юриста Владислава Кочерина, в случае "если не была обеспечена безопасность проводов, собственник проводов будет отвечать за причиненный вред вне зависимости от вины причинителя вреда". Если будут доказаны "факты оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", в соответствии со статьей 238 УК РФ возможно лишение свободы сроком до шести лет, подчеркнул юрист в диалоге с Москвой 24.

Следственный комитет выясняет, почему ребенка в ТЦ столицы ударило током

Насколько опаснее удар током для детей

Физик Андрей Черкасов рассказал Москве 24, что вероятность удара током человека, находящегося без обуви в одних носках, довольно большая. "Лежит оголенный провод, на нем напряжение, вероятно, 220 вольт, а кругом земля. И если человек одной ногой касается провода, а второй наступает на землю (если не очень сухо), то это как лампочка загорается. Через человека идет ток", – объяснил физик.

Черкасов подчеркнул, что удар током для детей будет иметь более тяжелые последствия, чем для взрослых. При сильной влажности это с большой вероятностью приведет к смерти.

Убивает не напряжение, а ток. У детей маленькое сопротивление. И чем меньше сопротивление, тем больше ток.
Андрей Черкасов
физик

Физик отметил, что "если кругом влажно и человек наступает на провод под напряжением 220 вольт, а второй ногой попадает на мокрую точку, то это практически 100-процентная смерть". Выжить может только крупный мужчина с большим сопротивлением.

Черкасов рассказал, что если вы стали свидетелем удара током человека, то нужно оттащить его от провода, чтобы не было контакта. Причем делать это нужно через сухую тряпку или рукавицы, чтобы не провести через себя ток. "Нужно положить человека на землю и открыть ворот", – сообщил Черкасов, добавив, что в таких ситуациях часто делается искусственное дыхание. Но если вы не владеете методами оказания первой помощи, лучше вызвать скорую и дождаться приезда врачей.

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Лоскутникова Наталья

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