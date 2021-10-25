В Москве концентрация загрязняющих веществ в воздухе сократилась в 2,3 раза

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе сократилась в 2,3 раза. Это данные по Москве за последние 10 лет, заявил заммэра Петр Бирюков на заседании Всероссийской организации здравоохранения "Регионы за здоровье".

Уточняется, что это событие впервые проходит в Москве. На нем обсудили вопросы охраны здоровья населения и защиты окружающей среды. За сотрудничество в этих областях директор Европейского регионального бюро ВОЗ поблагодарил мэра Москвы. Он отметил внимание правительства столицы к вопросам климата и экологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.