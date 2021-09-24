Британские ученые создали пластик, который со временем превращается в воск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты из Великобритании открыли технологию производства безвредного пластика, который при разложении превращается в воск. Суть данного способа в том, что в материал добавляется около десятка химикатов, включая каучуки, масла и влагопоглотители, сообщает "Мир 24".
Ученые выяснили, что изобретенные тонкие упаковочные материалы разлагаются всего за 226 дней, в то время как обычный пластиковый пакет – около тысячи лет. Отмечается, что такие продукты можно использовать повторно.
Как уточняется, в окружающей среде воск в полной мере переваривается бактериями и грибками. А объем добавляемых химических веществ можно регулировать в зависимости от конечной цели. Можно сделать тонкую пищевую пленку или более твердый пластик, который подойдет для создания стаканов.
Новая технология уже пользуется популярностью в Азии: заключена сделка с поставщиком на Тайване, также новый способ купил один из крупнейших мировых производителей пластмассы Formosa Plastics.
Ранее стало известно, что правительство РФ поддержало снижение НДС при продаже вторичных ресурсов. Предложение о корректировке законодательства в кабмин до 28 сентября должны предоставить Минфин и Минпромторг. Предполагается, что налоговые льготы простимулируют разделение мусора, в связи с чем он будет меньше скапливаться на полигонах.
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