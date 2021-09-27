В России предложили отказаться от воды в пластиковых бутылках

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что пластик не является безопасной упаковкой для питьевой воды. Об этом он рассказал в беседе с "Вечерней Москвой".
"...85 процентов воды упаковывается в пластиковую тару, которая сама по себе не является безвредной. Она выделяет вредные вещества, особенно при нагревании", – заявил эксперт.
По мнению Шапкина, для защиты покупателей необходимо отказаться от разлива воды в пластиковые бутылки на законодательном уровне.
Специалист предложил не маркировать продукт, который не является безопасным по здоровью. Он уточнил, что забота о потребителе должна выражаться в оценке качества упаковки воды и ее вредных элементов.
По информации главы компании "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, в РФ через два года могут ввести запрет на производство одноразовых пластиковых товаров и упаковки. За данный срок может быть создано производство альтернативных товаров.
В России полностью запретят неперерабатываемый пластик к 2024 году
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