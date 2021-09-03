Мантуров заявил о невозможности отказа в России от некоторых видов пластика

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что до 2024 года в России невозможно отказаться от некоторых видов пластика. Об этом сообщает ТАСС.

"До 2024 года отказаться от (некоторых видов) пластика? Это невозможно! Мы можем говорить на эту тему, мы можем двигаться в этом направлении, и это будет правильно", – сказал Мантуров.

Министр отметил, что сегодня есть технологии, которые позволяют перерабатывать пластик. По его словам, этот способ разумнее запрещения использования таких товаров.

Ранее Минприроды заявило о планах через несколько лет отказаться от пластиковых тарелок, ватных палочек, капсул от кофе и даже привычных пакетов. Россия вслед за Европой хочет ввести запрет на одноразовый пластик. Всего под запретом могут оказаться 28 видов наименований.

