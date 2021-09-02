В России хотят запретить одноразовый пластик

Пластиковые тарелки, ватные палочки, капсулы от кофе и даже привычные пакеты могут оказаться вне закона уже через пару лет. Россия вслед за Европой хочет ввести запрет на одноразовый пластик.

Именно столько времени надо, чтобы создать альтернативные товары.

Всего под запретом могут оказаться 28 видов наименований. Такой список представили в Минприроды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.