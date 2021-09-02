В РЭО рассказали, когда в России могут ввести запрет на одноразовые товары из пластика

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Запрет на производство одноразовых пластиковых товаров и упаковки может быть введен в России через два года.
Об этом в четверг, 2 сентября, на полях Восточного экономического форума заявил глава компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.
По его словам, именно столько времени понадобится на создание мощностей для производства альтернативных товаров.
"В пределах нескольких лет, мы уверены, что мощности соответствующие могут быть созданы – около двух лет", – приводит слова Буцаева ТАСС.
Ранее Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации отходов на два года – до 2024 года. Это связано с юридическими вопросами: документ еще не согласован в правительстве, однако должен быть опубликован не позднее 30 сентября. Кроме того, существует вероятность резкого роста цен на товары, в то время как создание системы переработки позволит смягчить эффект.
Согласно условиям программы, производителей обяжут самостоятельно утилизировать товары и их упаковку. Также предусмотрена возможность выплаты экосбора.
Минприроды разрабатывает перечень пластиковых товаров, которые нельзя переработать
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