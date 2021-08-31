Москвичи в сентябре смогут обменять отсортированный мусор на билеты в кино и театр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В сентября в Москве пройдет экоакция "Чистое искусство", в рамках которой жители столицы смогут обменять бытовые отходы на посещение культурных и спортивных мероприятий.
Для того чтобы принять участие в акции и получить билет, необходимо собрать от двух килограммов чистых бытовых отходов – бумагу, стекло, пластик и алюминий. После этого сдать отсортированный мусор в один из пунктов сбора в период с 6 по 12 сентября.
На месте волонтеры помогут получить экобилет с промокодом, который можно обменять на различные бонусы. Использовать его можно на сайте проекта, выбрав одно из предложенных мероприятий. Так, по промокоду можно попасть на концерты: певицы Mary Gu, рэп-исполнителя ST, Дианы Арбениной, группы "Танцы Минус" и других музыкальных коллективов.
Кроме того, по экобилету можно будет попасть на сеанс в Центр документального кино (ЦДК), посетить спектакли столичных театров, сходить на выставку в музей, потренироваться в спорткомплексе или поучаствовать в мастер-классе.
Специально для семей с детьми приготовлены сертификаты от онлайн-сервиса по созданию персонализированных видео с героями известных мультиков: кота Матроскина, пса Шарика, Винни Пуха, Пятачка и многих других.
По словам организаторов, проект поможет горожанам понять, как раздельный сбор улучшает экологическую ситуацию в столице, объяснит, как уменьшить количество бытовых отходов, и научит корректно их сортировать.
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