В Москве снизилось количество выбросов вредных веществ в атмосферу

Москва – один из самых зеленых мегаполисов мира. Об этом говорили на Российской энергетической неделе. Выбросы вредных веществ в атмосферу сегодня в два раза ниже, чем 10 лет назад. И это при том, что с 90-х годов население Москвы увеличилось примерно на треть.

Экологическая ситуация в городе улучшается и за счет растений. За последние 11 лет в Москве высадили более 10 миллионов деревьев и кустарников.

Кроме того, столица также стала первым регионом страны, запретившим реализацию топлива ниже класса "Евро-5". Эксперты говорят, что именно машины активнее всего загрязняют воздух. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.