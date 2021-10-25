В столице за 10 лет качество воздуха улучшилось более чем в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский сообщил, что в Москве за 10 лет более чем в два раза улучшилось качество воздуха. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если мы говорим о климатической политике, экологии, нам за эти последние 10 лет удалось улучшить качество воздуха больше, чем в два раза, а качество водных объектов улучшилось на 40%", – сообщил он в ходе панельной дискуссии заседания Сети "Регионы – за здоровье".
Кульбачевский также считает, что для регионов очень важен опыт столицы. Он добавил, что уже запущены глобальные процессы, с помощью которых удастся достигнуть результатов в кратчайшие сроки.
Ранее стало известно, что еще 15 станций контроля загрязнения воздуха установили в ближайшем Подмосковье. Они уже начали функционировать.
Новые станции разместили в Балашихе, Дзержинском, Долгопрудном, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Павловском Посаде, Подольске, Химках, Щелкове и поселке Ленинском.
К мониторингу экологии в Москве подключат искусственный интеллект
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