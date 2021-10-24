В ближайшем Подмосковье появились еще 15 станций контроля загрязнения атмосферы

Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Еще 15 станций контроля загрязнения воздуха установили в ближайшем Подмосковье. Они уже начали функционировать. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Новые станции разместили в Балашихе, Дзержинском, Долгопрудном, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Павловском Посаде, Подольске, Химках, Щелкове и поселке Ленинском.
Системы позволят осуществлять контроль крупных промышленных объектов на территории Подмосковья, а также определять риск возникновения лесных и торфяных пожаров.
Отмечается, что новые системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра, которые Всемирная организация здравоохранения признает одними из самых опасных загрязняющих веществ.
"Создание единой системы позволит обеспечить сопоставимость данных экологического мониторинга в Москве и области, предотвратить появление противоречивой информации о загрязнении окружающей среды", – заявил Бирюков.
Он добавил, что каждая станция оснащена высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений и сероводорода.
В августе Бирюков рассказывал, что эксплуатацию введены 5 сооружений контроля загрязнения воздуха, установленных в Москве и ближнем Подмосковье. Они позволят обеспечить контроль качества воздуха и выявлять потенциально опасные загрязнения.
В Подмосковье установлены 15 станций контроля воздуха – Бирюков
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