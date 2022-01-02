В Москве стали бесплатными пересадки между наземным транспортом одного маршрута

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пересадки между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута стали бесплатными. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Пересаживаться можно в течение 90 минут после оплаты первой поездки. Ранее подобная возможность действовала только для разных маршрутов.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо привязать транспортную карту "Тройка" к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или на сайте метрополитена.

"Ни в одном другом городе России нет настолько удобного билетного меню и условий для комфортного передвижения на общественном транспорте", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что новая опция появилась по поручению главы столицы Сергея Собянина. Бесплатные пересадки внутри одного маршрута городского транспорта позволят пассажирам планировать дорогу, выбирая наземный транспорт, и не переплачивать за проезд.

Ранее сообщалось, что с 2 января 2022 года изменится стоимость проезда в общественном транспорте столицы. Разовый проезд в наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" подорожает на 4 рубля.