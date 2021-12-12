Более 11 млн бесплатных пересадок совершили москвичи за три месяца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 11 миллионов бесплатных пересадок на наземном транспорте совершили москвичи за три месяца, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Возможность бесплатной пересадки в течение 90 минут стала доступна в сентябре нынешнего года.
"Услуга высоко востребована у пассажиров и не раз доказала свою эффективность. За три месяца пассажиры смогли сэкономить более 100 млн рублей. Благодаря бесплатным пересадкам можно выбрать самый удобный и короткий маршрут без переплаты за проезд", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.
Ранее сообщалось, что более 93 миллионов бесплатных пересадок на метро совершили пассажиры со дня запуска Московских центральных диаметров (МЦД). По словам Максима Ликсутова, эта цифра говорит о том, что каждый третий пассажир использует МЦД для мультимодальных поездок.
"Москва сегодня": более 300 млн москвичей воспользовались МЦД за два года
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