В столичном метро откроются 20 новых автоматов по продаже сувениров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном метрополитене заработают 20 новых современных вендинговых аппаратов по продаже сувениров, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Там будут карты "Тройка", кардхолдеры, багажные бирки, попсокеты, защитные маски и антисептики", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что аппараты уже начали устанавливать на станциях метро.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что летом текущего года оплатить проезд в метро банковской картой можно будет на всех турникетах.

Ликсутов напомнил, что оплата проезда банковскими картами в столичном метро стала доступна в 2016 году. Изначально такой способ оплаты использовали порядка тысячи человек в день. По его словам, жители Москвы готовы мгновенно начинать использование удобных инноваций. Эта черта отличает москвичей от жителей Европы.