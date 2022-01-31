Оплата банковской картой заработает на всех турникетах столичного метро летом 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оплата банковской картой станет доступна на всех турникетах московского метро летом текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.

"Летом все без исключения турникеты московского метро должны начать принимать банковские карты", – подтвердил заммэра.

Ликсутов напомнил, что оплата проезда банковскими картами в столичном метро стала доступна в 2016 году. Изначально такой способ оплаты использовали порядка 1 тысячи человек в день.

"Если брать данные за декабрь 2021 года, уже почти 900 тысяч человек ежедневно пользуются оплатой проезда по банковским картам", – сообщил заммэра.

Спикер обратил внимание, что жители Москвы готовы мгновенно начинать использование удобных инноваций. Эта черта отличает москвичей от жителей Европы, считает заммэра.

"Мы говорили с коллегами из Берлина, у них на некоторых турникетах тоже есть система оплаты проезда банковскими картами, но очень маленький процент людей ей пользуются", – объяснил Ликсутов.

Он добавил, что оборудование для турникетов изготовят российские производители. Кроме того, в нем будет применяться программное обеспечение из РФ.

16 декабря в столице запустили виртуальную карту "Тройка". С ее помощью пассажиры могут оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте смартфоном. Карту запустили Google, Samsung, ВТБ и Mastercard. Она появилась в приложении "Метро Москвы" на Android, а также работает в Samsung Pay и Google Pay.