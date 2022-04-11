Турция может создать авиакомпанию для перевозки туристов из РФ на местные курорты

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Несколько министерств Турции согласовали и утвердили дорожную карту по привлечению туристов из России на курорты в условиях санкций. Об этом сообщает "Газета.ру".
Договор обсудили министерство культуры и туризма, Минтрас, а также министерство казначейства и финансов Турции. В частности, рассматривается идея о создании новой авиакомпании для чартерных перевозок россиян.
Самолеты предлагается размещать в аэропорту Антальи. Перелеты планируются только между российскими городами и турецкими курортами.
Ожидается, что данная мера позволит привлечь дополнительно около миллиона российских туристов.
Еще одна турецкая авиакомпания Turkish Airlines выделит российским туроператорам места на рейсах. Власти Турции также рассматривают возможность выдачи кредита на 300 миллионов долларов для российских туроператоров.
Накануне сообщалось, что турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines также заключил с российскими туроператорами соглашение о предоставлении мест на своих рейсах для туристов из РФ.
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