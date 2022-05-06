Запуск D3 разгрузит 6 вылетных магистралей на 6,9 тыс авто в сутки – Дептранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Запуск МЦД-3 сделает свободнее на 6,9 тысячи машин в сутки шесть вылетных магистралей, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Больше всего будут разгружены Ленинградское и Новорязанское шоссе.
"Развитие быстрого магистрального городского транспорта подталкивает автомобилистов отказываться от личных машин. Когда в пешей доступности от вашего дома появляются Московские центральные диаметры с интервалом движения поездов в 6–7 минут, с удобными современными поездами и выгодными тарифами на проезд, наземное метро становится реальной альтернативой автомобилю. Так на дорогах становится свободнее, а воздух в городе – чище", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Уточняется, что запуск D1 и D2 позволил разгрузить дороги рядом с ними на 5–9%.
В Дептрансе подчеркнули, что поездки на МЦД не зависят от ситуации на дорогах, стоят 56 рублей, а при необходимости существует возможность бесплатно пересесть на метро или МЦК
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории двух станций МЦД-4 в ТиНАО.
Станции Кокошкино и Толстопальцево находятся в ТиНАО около одноименных поселков между станциями Лесной Городок и Санино Киевского направления МЖД. Масштабные работы на станции Кокошкино были закончены осенью 2021 года. Реконструкцию станции Толстопальцево собираются завершить в 2022 году. По итогам завершения работ обе пригородные платформы станут современными вокзалами с нужными сервисами и объектами.
Большую кольцевую линию столичного метро планируют достроить в 2022 году
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