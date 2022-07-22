Автобус опрокинулся на трассе в Самарской области

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ДТП с участием автобуса произошло на трассе М-5 "Урал" в Самарской области, сообщает ТАСС. В результате происшествия пострадали шесть человек, включая ребенка.

Авария произошла 22 июля. Водитель 1967 года рождения за рулем автобуса ПАЗ не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся. Это произошло, когда он двигался по улице Гаражной города Сызрани трассы М-5 "Урал" в направлении улицы Нефтепроводной.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они оказывают помощь пострадавшим и устанавливают свидетелей произошедшего. Автобус следовал по маршруту Сызрань – село Рамено. Пострадавших госпитализировали. Несовершеннолетний 2005 года рождения сломал руку.

Прокуратура города начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее стало известно, что движение в Лефортовском тоннеле на внутренней стороне Третьего транспортного кольца ограничено из-за ДТП. На этом участке произошла авария с участием двух автомобилей.