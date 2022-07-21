ДТП произошло в Лефортовском тоннеле на внутренней стороне ТТК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение в Лефортовском тоннеле на внутренней стороне Третьего транспортного кольца ограничено из-за ДТП, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что на этом участке произошла авария с участием двух автомобилей.

"Движение в сторону шоссе Энтузиастов осуществляется по двум полосам из четырех", – говорится в публикации.

Водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее стало известно, что пешеход и пассажир автобуса пострадали в результате ДТП на юго-востоке столицы. В районе перекрестка Краснодарской и Тихорецкой улиц произошла авария с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк № 20".

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля подрезал автобус, в результате чего произошел наезд на тротуар.