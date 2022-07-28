Начальник столичной пожарной части насмерть разбился на мотоцикле в Москве – СМИ

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В Москве начальник 62-й пожарной части Илья Мартыненко погиб, столкнувшись на мотоцикле с легковым автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Накануне днем водитель автомашины Mercedes следовал по Краснохолмской набережной и при повороте налево на Новоспасский переулок столкнулся с мотоциклом Honda, который ехал в прямом встречном направлении", – сказал источник агентства.

В результате ДТП Мартыненко получил перелом основания черепа. От полученных травм он скончался в больнице. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту аварии.

Ранее в Москве девушка-мотоциклист погибла в результате ДТП на 53-м километре МКАД. Она не справилась с управлением и опрокинулась на проезжую часть, попав под колеса проезжающего мимо Kia Rio.

