Два человека погибли при столкновении Mercedes с мотоциклом в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два человека погибли в Санкт-Петербурге при столкновении автомобиля Mercedes с мотоциклом, сообщает городское управление МЧС РФ.
По информации ведомства, авария произошла в районе Колпинского шоссе, дома 54. В результате аварии полностью сгорел мотоцикл.
Уточняется, что погибли мужчина и женщина.
Ранее мужчина погиб в результате наезда на него самосвала в ТиНАО. Авария произошла недалеко от станции метро "Прокшино". От полученных травм пешеход скончался на месте.
До этого сообщалось, что на Большой Грузинской улице произошло ДТП с участием трех автомобилей. Никто не пострадал. По словам очевидцев, столкнулись Ferrari, Mercedes и Kia. По предварительным данным, водитель Ferrari на скорости маневрировал в потоке машин, обгоняя и подрезая других водителей.