Два человека погибли при столкновении Mercedes с мотоциклом в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли в Санкт-Петербурге при столкновении автомобиля Mercedes с мотоциклом, сообщает городское управление МЧС РФ.

По информации ведомства, авария произошла в районе Колпинского шоссе, дома 54. В результате аварии полностью сгорел мотоцикл.

Уточняется, что погибли мужчина и женщина.

Ранее мужчина погиб в результате наезда на него самосвала в ТиНАО. Авария произошла недалеко от станции метро "Прокшино". От полученных травм пешеход скончался на месте.

До этого сообщалось, что на Большой Грузинской улице произошло ДТП с участием трех автомобилей. Никто не пострадал. По словам очевидцев, столкнулись Ferrari, Mercedes и Kia. По предварительным данным, водитель Ferrari на скорости маневрировал в потоке машин, обгоняя и подрезая других водителей.