Один человек погиб, 6 пострадали в результате ДТП с маршруткой в Ленобласти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб, шестеро получили травмы в результате ДТП с маршруткой в Ленинградской области, сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

Происшествие случилось на трассе Р-21 Петербург – Мурманск. Пассажирское транспортное средство следовало из Подпорожья Ленинградской области в Санкт-Петербург. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, маршрутка съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии один человек от полученных травм скончался на месте, еще шестеро получили различные травмы. В настоящее время проводится проверка.

Ранее один человек погиб, другой получил травмы в результате ДТП в Ходынском тоннеле на севере столицы. Сообщалось, что автомобиль Audi совершил остановку в тоннеле по технической причине. Для помощи в буксировке перед авто остановилась "Газель".

Пассажир иномарки вышел на проезжую часть и попал под колеса другого автомобиля, который впоследствии столкнулся и со стоящими впереди машинами.



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