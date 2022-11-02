Очевидцы ДТП в центре Москвы рассказали о побеге виновника

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Свидетели смертельного ДТП на улице 1905 года в центре Москвы рассказали РЕН ТВ подробности происшествия, в том числе о побеге виновника аварии – водителя грузового автомобиля "КамАЗ".

Очевидец Александр Чемодуров с женой стал свидетелем аварии при выходе из метро.

"И тут раздался хлопок сильный. Она (жена Александра. – Прим. ред.) испугалась, что что-то взорвалось. И летели осколки с той стороны", – рассказал мужчина.

После увиденного автомобиля, который оказался сплющен между грузовиком и автобусом, очевидцы поняли, что медикам не удастся спасти находящихся в такси. При этом надежда на то, что в такси никого не было, у очевидцев присутствовала.

Момент побега водителя грузовика Чемодуров с женой не застали.

Еще один свидетель Артур Арутюнян сообщил, что видел, как водитель покидал место аварии.

"По ходу, водитель "КамАЗа" заснул. Но он вышел и убежал. Молодой парень был, худой", – рассказал очевидец аварии.

Марина, которая наблюдала за произошедшим из окна дома, сообщила, что видела, как водитель убегал с места в тапочках. По ее словам, мужчина был напуган.

Михаил Соломонов, оказавшийся в автобусе, с которым в результате аварии по инерции столкнулось такси, рассказал "Московскому комсомольцу", что в момент удара вместе с ним находились еще 15 человек.

Автобус "Бизнес-Бас" ежедневно отвозил сотрудников бизнес-центра "Крылатские Холмы" к месту работы. После удара пассажиры стали выходить из автобуса, держась за головы, рассказал Соломонов. Однако серьезных травм никто не получил.

"Мы увидели страшную картину – расплющенную между нашим автобусом и грузовиком автомашину такси. Я обратился к подъехавшим медикам, и меня повезли в больницу", – сообщил мужчина.

По результатам обследования у Соломонова не обнаружили серьезных травм.

В результате ДТП погибли 34-летняя женщина-пассажир и 30-летний водитель такси. Личность водителя грузовика также была установлена правоохранительными органами. В настоящее время ведутся поиски виновника ДТП.

Как сообщали СМИ, за грузовой машиной числится более 100 штрафов на сумму более 100 000 рублей. Также машина не раз становилась участником ДТП за последние 4 года.



Автомобиль такси эвакуировали после смертельного ДТП в центре Москвы

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