Полицейские установили личности погибших в ДТП в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудники правоохранительных органов установили личности погибших в ДТП, которое произошло вблизи дома № 11 на улице 1905 года в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД МЕДИА".

В момент аварии в автомобиле такси находились 34-летняя москвичка и 30-летний водитель транспортного средства, являющийся жителем Нижегородской области.

Пассажиру автобуса, столкновение с которым автомобиль такси совершил по инерции, потребовалась медицинская помощь.

Личность водителя грузового автомобиля "КАМАЗ" также была установлена полицейскими.

"Проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание и привлечение к ответственности виновника ДТП", – говорится в сообщении.

Момент смертельного ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Грузовик протаранил легковой автомобиль такси спустя несколько секунд после посадки пассажира в машину.

Как сообщали в СМИ со ссылкой на источники, за рулем автомобиля был не владелец грузовика, машина сдавалась в аренду. За грузовиком числится более 100 штрафов. Кроме того, машина не раз становилась участником ДТП, 3 из которых произошли за последние 4 года.



Водитель скрылся с места аварии на улице 1905 года

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