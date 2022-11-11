Медведев напомнил о территориальном суверенитете России

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что понятие территориального суверенитета в Российской Федерации никуда не исчезло. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Все вернется домой. <…> Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира", – написал Медведев.

Руководитель военного ведомства РФ Сергей Шойгу 9 ноября отдал приказ приступить к отводу войск из Херсона за реку Днепр после доклада командующего группировкой войск в районе СВО генерала армии Сергея Суровикина.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал решение командования сложным, но верным для спасения жизни солдат. Кроме того, он напомнил, что из зоны боевых действий были своевременно эвакуированы гражданские лица.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ завершили переброску подразделений на левый берег Днепра

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