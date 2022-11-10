В ВС США заявили о возможности переговоров Украины и РФ при стабилизации линий фронта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Окно возможностей для переговоров между Украиной и Россией может появиться в случае стабилизации линий фронта в ходе спецоперации. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, передает телеканал CNN.

По мнению военного, стабилизация в СВО может произойти зимой. При этом он призвал стороны при появлении возможности достижения мира воспользоваться ею.

Вместе с тем Милли добавил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине, если эти переговоры не состоятся или провалятся.

"Должно быть взаимное признание того, что военная победа в истинном значении этого слова, возможно, не может быть достигнута военным путем, и поэтому необходимо обратиться к другим средствам", – сказал американский генерал.

Ранее СМИ сообщили, что США и НАТО не исключают начала мирных переговоров по Украине в случае отвоевания Киевом Херсона. По данным издания, Вашингтон внушает эту мысль Украине и поднимает этот вопрос с союзниками. В США уверены, что возвращение Херсона под контроль Киева может изменить ход конфликта.



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