Эксперт назвал причину, по которой США снизят объем помощи Украине

Фото: depositphotos/erik3804

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, американист Юрий Рогулев рассказал, по какой причине Вашингтон снизит объем помощи Киеву. Об этом сообщает радио КП.

По его словам, в настоящее время поддержка Украины со стороны США носит двухпартийный характер.

"По крайней мере, до сих пор все эти программы поддержки исходили от обеих партий, поэтому нет оснований говорить о том, что этот курс будет пересмотрен. Но если ситуация экономическая в США изменится и если там начнется настоящая рецессия, то республиканцы вполне могут пойти на ограничение трат, в том числе и на Украину", – пояснил Рогулев.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине военную помощь еще на 400 миллионов долларов. Новый пакет военной помощи будет включать в себя 45 танков Т-72, 250 бронетранспортеров М1117, 40 бронекатеров и больше тысячи барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost. Часть вооружений Киев получит до конца этого года, другую – уже в 2023 году.

Кроме того, Штаты намерены модернизировать часть советских танков, а затем передать их Украине совместно с Нидерландами и Чехией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США объявили о выделении Украине военной помощи еще на 400 млн долларов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!