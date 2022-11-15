В Херсонской области опровергли сообщения о взятии ВСУ города Алешки

Фото: Минобороны РФ

Информация о занятии Украиной города Алешки, который расположен на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона, является фейком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

До этого киевские политики написали в своих телеграм-каналах, что Вооруженные силы Украины взяли город Алешки. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович также заявил, что этот населенный пункт может стать первым городом на левом берегу Днепра, перешедшим под контроль Украины.

В администрации Херсонской области рассказали, что в районе идут обстрелы, однако украинских войск там "не было, нет и не будет". Украина, по данным органа, пытается посеять смуту в умах людей.

Зеленский прибыл в Херсон 14 ноября. В городе он выступил перед украинскими военными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать приезд Зеленского в Херсон. Но он подчеркнул, что город является территорией России.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр. По его словам, жизнь и здоровье российских военнослужащих является приоритетом.

11 ноября российские военные завершили переброску группировки на левый берег Днепра. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков добавил, что все военнослужащие успешно переправились на левобережную часть Херсонской области и заняли заранее подготовленные позиции.



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