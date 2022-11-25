Фото: kremlin.ru

В пятницу, 25 ноября, Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, в пятницу Путин встретится с матерями военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Мероприятие состоится в преддверии Дня матери, который отмечается в РФ в последнее воскресенье ноября.

Ранее Песков сообщил, что президент обсудит с матерями военнослужащих все темы, которые они захотят поднять. Также он поздравит участниц с наступающим праздником.

Также позднее в тот же день Путин посетит торжественное мероприятие, посвященное 15-летнему юбилею госкорпорации "Ростех".

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