Путин провел встречу с Совбезом РФ по вопросам гражданской обороны

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в очном формате провел в Кремле совещание с Советом безопасности РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По предложению МЧС на встрече обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны, включающей комплекс мер по защите населения в период вооруженных конфликтов, а также ЧС природного и техногенного характера.

В совещании принимали участие постоянные члены Совбеза, в том числе спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, главы МВД, МИД и Минобороны, руководители СВР и ФСБ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече отсутствовал, поскольку находится с визитом в Азербайджане.

Ранее Сергей Собянин совместно с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным провел совещание по восстановлению инфраструктуры приграничных регионов РФ.

На заседании обсуждалось направление средств на строительство дорог, социальных объектов и инженерных сооружений в регионах, которые пострадали в результате боевых действий на Украине.



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