Собянин провел совещание по восстановлению инфраструктуры приграничных регионов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин провели совместное заседание рабочей группы государственного совета РФ по координации деятельности, осуществляемой при введении различных уровней реагирования, и президиума правительственной комиссии по вопросам регионального развития. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

На заседании было проведено обсуждение вопросов оказания финансовой поддержки приграничным регионам. Средства будут направлены на восстановление социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры, которые пострадали в результате боевых действий.

Кроме того, обсуждалось выполнение иных поручений, предусмотренных указом президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 года № 757.

В рамках заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию были рассмотрены вопросы реализации стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

24 октября рабочая группа Госсовета по координации деятельности при введении различных уровней реагирования обсудила социальную поддержку семей мобилизованных и жителей приграничных территорий. Собянин является председателем данной рабочей группы.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах России. Главам субъектов поручено осуществлять полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!