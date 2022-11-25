03:37Политика
Песков сообщил об отсутствии у Путина планов встретиться с военкорами
Фото: kremlin.ru
Встреча Владимира Путина с военными корреспондентами пока не планируется, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также уточнил, что пока не планируется и личное вручение главой государства ордена Мужества журналисту Семену Пегову.
Ранее сообщалось, что Путин наградил журналиста Пегова за отвагу и самоотверженность, проявленные им при исполнении профессионального долга.
23 ноября военного корреспондента госпитализировали с ранением в ногу под Донецком. Мужчине диагностировали минно-взрывную травму с повреждением стопы.
Врачи провели Пегову операцию. По словам медиков, мужчине удалось избежать осложнений, ему сохранили стопу и пальцы ног.
В середине июня Путин провел встречу с военкорами, руководителями информационных подразделений, а также с главами российских телевизионных, печатных-, интернет-СМИ на полях Петербургского международного экономического форума.
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