Песков сообщил об отсутствии у Путина планов встретиться с военкорами

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина с военными корреспондентами пока не планируется, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также уточнил, что пока не планируется и личное вручение главой государства ордена Мужества журналисту Семену Пегову.

Ранее сообщалось, что Путин наградил журналиста Пегова за отвагу и самоотверженность, проявленные им при исполнении профессионального долга.

23 ноября военного корреспондента госпитализировали с ранением в ногу под Донецком. Мужчине диагностировали минно-взрывную травму с повреждением стопы.

Врачи провели Пегову операцию. По словам медиков, мужчине удалось избежать осложнений, ему сохранили стопу и пальцы ног.

В середине июня Путин провел встречу с военкорами, руководителями информационных подразделений, а также с главами российских телевизионных, печатных-, интернет-СМИ на полях Петербургского международного экономического форума.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!