17:04Общество
Путин наградил подорвавшегося на мине военкора Пегова орденом Мужества
Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."
Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества за отвагу и самоотверженность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Пегова удостоили награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные им при исполнении профессионального долга.
Ранее Пегова госпитализировали с ранением в ногу под Донецком. Мужчине диагностировали минно-взрывную травму с повреждением стопы. Как сообщил сам военкор, он получил ранение в результате подрыва на мине "Лепесток".
Позже военкору провели операцию. По словам медиков, мужчине удалось избежать осложнений, ему сохранили стопу и пальцы ног.
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