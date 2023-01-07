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07 января, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Дмитрий Астрахан

"Откройте, Давид": Дмитрий Астрахан

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Давид Виннер провел день с режиссером, продюсером и актером Дмитрием Астраханом, на счету которого более 40 театральных постановок и по-настоящему народные фильмы "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Подари мне лунный свет". В прошлом году Астрахан стал художественным руководителем театра "Школа современной пьесы".

Каких премьер ждать, что такое демократичный театр, почему зрители не хотят разгадывать ребусы режиссера, и каких постановок не хватает? Вернется ли Дмитрий Хананович к "еврейскому вопросу" в кино? И увидим ли мы продолжение фильма "Все будет хорошо"?

Подробнее в программе – "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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