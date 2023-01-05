"Тайны за фасадами": особняк Васильчиковых

Особняк Васильчиковых. Чем он был известен на всю Москву, и что притягивало туда знаменитостей, в том числе Николая Гоголя? Что заставило молодую красивую фрейлину выйти замуж за пожилого сенатора Васильчикова?

Какие споры кипели в стенах особняка между славянофилами и западниками? И как любовь к мистике и женщине привела сюда Булгакова? Подробности в программе "Тайны за фасадами" с Виталием Калашниковым.