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05 января, 22:00

Культура

"Тайны за фасадами": особняк Васильчиковых

"Тайны за фасадами": особняк Васильчиковых

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Особняк Васильчиковых. Чем он был известен на всю Москву, и что притягивало туда знаменитостей, в том числе Николая Гоголя? Что заставило молодую красивую фрейлину выйти замуж за пожилого сенатора Васильчикова?

Какие споры кипели в стенах особняка между славянофилами и западниками? И как любовь к мистике и женщине привела сюда Булгакова? Подробности в программе "Тайны за фасадами" с Виталием Калашниковым.

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