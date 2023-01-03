"Тайны за фасадами": особняк Толстых-Борисовских

Особняк семьи Борисовских. Как старообрядцы стали, можно сказать – олигархами 19 века и сменили аскетизм на роскошь? Что за афера превратила Борисовских из миллионеров в приказчики? Скандальный адюльтер – женитьба сына финансового магната на даме с незаконнорожденным сыном.

И смотрел ли Наполеон на горящую Москву с балкона этого особняка или это легенда? Подробности в программе "Тайны за фасадом" с Виталием Калашниковым.