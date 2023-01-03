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03 января, 22:00

Культура

"Тайны за фасадами": особняк Толстых-Борисовских

"Тайны за фасадами": особняк Толстых-Борисовских

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Особняк семьи Борисовских. Как старообрядцы стали, можно сказать – олигархами 19 века и сменили аскетизм на роскошь? Что за афера превратила Борисовских из миллионеров в приказчики? Скандальный адюльтер – женитьба сына финансового магната на даме с незаконнорожденным сыном.

И смотрел ли Наполеон на горящую Москву с балкона этого особняка или это легенда? Подробности в программе "Тайны за фасадом" с Виталием Калашниковым.

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Программа: Тайны за фасадами
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