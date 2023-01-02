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02 января, 22:00

Культура

"Тайны за фасадами": особняк Стахеева

"Тайны за фасадами": особняк Стахеева

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Что за тайны хранит особняк Стахеева – одного из богатейших купцов Москвы? Был миллионщиком, но умер в нищете, изгнанный из приличного общества. Личность – противоречивая. Любящий отец и домашний тиран. Циничный игрок и великодушный благотворитель. Заботливый муж и любитель адюльтера.

Какие страсти кипели в особняке, и правда ли, что Стахеев стал прототипом Кисы Воробьянинова из “Двенадцати стульев” – подробности в программе "Тайны за фасадом" с Виталием Калашниковым.

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