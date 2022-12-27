Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:40

Город

"Мой район. Обратная связь": реставрация особняка Бахрушина завершилась в Москве

"Мой район. Обратная связь": реставрация особняка Бахрушина завершилась в Москве

"Мой район. Обратная связь": открытие центра "Место встречи Бирюсинка" в Москве

"Утро": ЦОДД оценил движение в городе в 3 балла

Выставка рождественских елок открылась на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве

Пригородный вокзал Переделкино открыт после реконструкции

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

На 27 улицах Москвы снизили стоимость парковки

"Мой район. Навигатор": фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве

"Мой район. Навигатор": на Северном речном вокзале появился каток

"Мой район. Навигатор": центр "Место встречи Бирюсинка" открылся в Москве

В столичном районе Замоскворечье завершилась реставрация особняка Бахрушина. Там располагается Генеральная прокуратура России.

Работы начались в 2019 году. Специалисты привели в порядок кровлю, фасады, интерьеры, отремонтировали лепной декор, мраморную лестницу, исторический камин, скульптуры, карнизы, окна и двери. Подрядчику удалось сохранить уникальные элементы здания, очистить их, а недостающие элементы воссоздать по оригинальным образцам.

В отреставрированном особняке планируют принимать иностранные делегации. Площадь особняка Бахрушина – более тысячи квадратных метров. Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика