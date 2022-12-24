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24 декабря, 16:30

Город

"Мой район. Навигатор": в Москве составили рейтинг городских поликлиник

"Мой район. Навигатор": в Москве составили рейтинг городских поликлиник

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В Москве впервые составили рейтинг городских поликлиник. Среди москвичей провели специальное исследование, в котором могли принять участие все совершеннолетние граждане. В анкетах пациенты оценивали профессионализм врачей, атмосферу доброжелательности и командую работу специалистов. Они также отмечали уровень доверия к сотрудникам медучреждения и степень удовлетворенности консультацией.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в этом году в городских поликлиниках разработали свод ценностей или правил, взаимоуважительного отношения врачей и пациентов. По ее словам, теперь жители Москвы могут сравнить, как относятся к пациентам в поликлиниках, с тем, какие стандарты наши врачи для себя определили. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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