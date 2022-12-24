"Мой район. Навигатор": ВДНХ впервые показали в фильме "Подкидыш"

Территорию ВДНХ впервые показали в фильме Татьяны Лукашевич "Подкидыш" 1939 года. Режиссер хотел показать обновляющуюся Москву, и выставка достижений народного хозяйства стала основной достопримечательностью.

В кадре можно увидеть скульптуру "Рабочий и колхозница", арку северного входа и другие павильоны. В фильме заметно, что северный вход изначально был центральным, только после войны главный вход перенесли на сторону Проспекта Мира. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

