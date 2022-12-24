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24 декабря, 18:15

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"Мой район. Навигатор": ВДНХ впервые показали в фильме "Подкидыш"

"Мой район. Навигатор": ВДНХ впервые показали в фильме "Подкидыш"

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Территорию ВДНХ впервые показали в фильме Татьяны Лукашевич "Подкидыш" 1939 года. Режиссер хотел показать обновляющуюся Москву, и выставка достижений народного хозяйства стала основной достопримечательностью.

В кадре можно увидеть скульптуру "Рабочий и колхозница", арку северного входа и другие павильоны. В фильме заметно, что северный вход изначально был центральным, только после войны главный вход перенесли на сторону Проспекта Мира. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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